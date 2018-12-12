زيزي عادل: هذا سرّ إطلالاتي الغريبة.. ومواصفات فتى أحلامي أن يكون شبهي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية، زيزي عادل، خلال حضورها حفل عرض أزياء هاني البحيري لخريف وشتاء 2019 سرَّ إطلالتها المتميّزة في الحفل. كما تحدّثت الفنانة لـ"فوشيا"، عن سبب اختيارها لإطلالات وقصات شعر غريبة لم يتعوّد عليها المجتمع المصري. وأكّدت عدم وجود شريك في حياتها في الوقت الحالي، كاشفةً عن مواصفاته وطباعه، متطرقةً إلى تحضيراتها الفنية في العام المقبل. التفاصيل من خلال الفيديو التالي:

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