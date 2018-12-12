كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - أمين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يكشف مستقبل الإستثمار بمصر في مساء DMC

معتز عوض

يكشف جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال حواره مع الإعلامي الاعلامى اسامة كمال، ببرنامج مساء DMC، في تمام الساعة العاشرة تفاصيل التعاون الاماراتى مع العالم والاستثمارات الاماراتية فى الشرق الاوسط والخطط المستقبلية لتحقيق مزيد من الاستثمار فى مصر.. وما هى المجالات التى تراهن عليها الامارات.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج يستضيف كمال الكاتب الفلسطينى الكندى الشاب شاكر خزعل صاحب رواية حكاية تالا ثانى اكثر الروايات مبيعا فى أوربا وأمريكا مع اسامة كمال يكشف كيف اخترق برواياته اوربا وهل الكتابة بالإنجليزية ندفع الكتاب العرب الى الشهرة بطريقة اكثر سهولة، ماذا تمثل له القضية الفلسطينية،متى يصبح للكتاب العرب مكانا اكبر فى تشكيل الثقافة الغربية.