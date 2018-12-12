كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - خبير يشن هجوماً علي تركي : إذا لم تسكت سأخرسك
شنَّ الخبير الاستراتيجي ، العميد حسن الشهري ، هجوماً على تركيا مشيراً إلى أنه تضيع الوقت في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .
وخلال مداخلة الشهري مع قناة روسيا اليوم أمام نظيره التركي حمزة تكين ، أوضح أن القنصلية أرض سعودية ، وتركيا تحاول إضاعة الوقت .
https://cdn00.vidyomani.com/c/4/7/1/2bn9nbcptxob/index.htmlوحاول الخبير التركي حمزة تكين مقاطعة العميد الشهري ، ليطلب منه الأخير بأن يتركه ليكمل حديثه ، وتابع الشهري حديثه مؤكداً أن المملكة لن تسلم مواطنيها إلى أحد مهما حدث .
وأضاف الشهري: ” على السلطات التركية أن يكونوا منصفين ويقدموا أدلة ، أو يسعفونا بسكوتهم ” ، وحاول “تكين” مقاطعة العميد الشهري مرة أخرى لينفعل عليه “الشهري” قائلاً : ” إذا لم تسكت سأخرسك” .
واستطرد العميد الشهري : ” المملكة ترتكز على قاعدة متينة جداً لأنها تحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، لكن هناك من يحاول أن يغير قضية خاشقجي من جنائية إلى سياسية ، موضحاً أن المملكة حريصة على العدالة ولكن من يعطل العدالة هي تركيا .
وتابع الشهري : ” لم يكن جمال خاشقجي في خندق الوطن ، تاريخه معروف من جبال “تورا بورا” إلى أمريكا إلى تركيا إلى الغرب ، بغض النظر عن إدانتنا لما حصل ، لكن لا يمكن مقارنة شخص قد يكون في نظر الكثير من السعوديين من جماعة الإخوان المسلمين ، بقضية رئيس دولة أغتيل من جانب إرهابي (الرئيس الراحل الحريري) .”
ووجه الشهري حديثه لنظيره التركي حمزة تكين قائلاً : ” لا تضيعوا الوقت وعليكم مساعدة المدعي العام السعودي ، وإذا كنت تتسائلون من أعطى الأمر فنحن نتسائل أيضاً من وافق على هذه الجريمة أن تقع في تركيا .”
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