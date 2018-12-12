كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - الفخامة لها أسم واحد " بنتلي " - إفتتاح أول صالة عرض للسيارات الفاخرة بمصر

كتب – أشرف كـــاره

بحضور كل من المهندس/ أحمد الغريب – المدير التنفيذى لمجموعة MTI أوتوموتيف ، هانى سالم – مدير علامة بينتلى فى مصر ، إسلام توفيق – مدير قطاع التسويق بمجموعة MTI أوتوموتيف والسيد/ كوستاس بساريس – مدير قطاع المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند ... شهد سوق السيارات حدثاً سعيداً اليوم بإفتتاح صالة عرض سيارات "بنتلـــــى" الفاخرة بمبنى مجموعة MTI أوتوموتيف بشارع جوزيف تيتو والمطلة على مطار القاهرة.

هذا ، وقد جاءت صالة عرض بينتلى على مساحة تزيد عن 550 متر مربع مع أعلى مستوى من التجهيزات الفاخرة بحسب "شخصية بينتلى الشهيرة –CI" وبإستثمارات تزيد عن 40 مليون جنيه مصرى، وقد شملت صالة العرض عدد ثلاثة سيارات تصدرتها "كونتيننتال جى تى كوبيهV12" من الجيل الجديد – والتى يصل سعرها إلى (10,150,000 جم) للفئة الأعلى تجهيزاً مع كامل الضرائب المستحقة عليها ، فيما جاءت إلى جانبها رباعية إندفاع الشركة الحديثة (بينتيجا V8) والى يتم عرضها لأول مرة مع المحرك الأكثر إقتصادية المكون من ثمانية أسطوانات ، فيما جاءت السيارة الثالثة مع سيدان الشركة الفاخرة (Flying Spur).

ومن خلال المؤتمر الصحفى الذى تم إنعقاده على هامش هذا الحدث الكبير ، أشار إسلام توفيق بإلتزامهم التام تجاه عملاءهم الحاليين وكذا عملاءهم الجدد والمحتملين وخاصة مع الإستعدادات لإستقبال عام 2019 والذى ينتظر أن يشهد إلغاء الضرائب الجمركية بالكامل بحسب التطبيق النهائى لإتفاقية التجارة الحرة الأوربية – مع ثبات باقى الظروف – وهو الأمر الذى سيزيد من تحدياتهم لرفع مستوى مبيعات "بينتلى" بالسوق المصرية وهو الأمر الذى أكد عليه السيد/ كوستاس بساريس عما إستطاعت تحقيقه وكالة بينتلى فى مصر برفع نسب مبيعاتها مؤخراً بنسبة 300% ، وهو الأمر الذى أكد على إصرار مجموعة MTI أوتوموتيف على إنجاح العلامة الإنجليزية العريقة وخاصة بسنوات (التحدى الكبرى) بعد ثورة 2011.

من الناحية الأخرى ، أكد المهندس/ أحمد الغريب على أن إتفاقية (البركزيت –BREXIT) لن تؤثر بأى حال من الأحوال على مبيعات سيارات بينتلى بالسوق المصرية وخاصة مع عدم وضوح الرؤية حول مصير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربى بشكل قاطع حتى الآن ، كما أن هناك إتفاقية منتظرة بين مصر وبريطانيا ستكمل بدورها أية علاقات تجارية بين البلدين (بما فيها الشئون الجمركية) ، كما أكد توفيق على أن عميل "بينتلى" بصفة خاصة – هو عميل متطلب تحكمه العاطفة وحب العلامة التجارية بشكل أكبر من وضع الإعتبار الأول لعامل السعر - ومن ثم فما سينتج عن نتائج تلك الإتفاقيات ليست من أولويات عميل الشركة.

ومن جانبه ، أكد هانى سالم على أن شركتهم ستبدأ بتوفير (بينتيجا هايبريد) بناء على طلب العملاء بدءاً من العام المقبل 2019 ، وخاصة أنها أحدث طرازات الشركة مع هذه الهندسة التصنيعية للمحركات ، فى الوقت الذى أكد فيه على إلتزامهم بتوفير سياسية (الإستبدال - Trade in) للعملاء الحاليين الراغبين بإبدال سياراتهم الأقد بالأحدث ، ومن ثم توافر السيارات المستعملة للعملاء المهتمين بها مع ضمان (نسبى) من الشركة