كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - تعيين عبد العظيم حسين رئيسًا لمصلحة الضرائب

عبد العظيم حسين

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأربعاء، قرارا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لـ«عماد سامى»، والذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، وذلك اعتبارا من الخميس 13 ديسمبر 2018 ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.

كان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيسا لمركز كبار الممولين.

كما تضمن القرار ندب رضا عبدالقادر غريب نائبا لرئيس مصلحة الضرائب وذلك لحين بلوغه سن المعاش أو لحين شغل المنصب بطريقة التعيين، يذكر أن رضا عبدالقادر يشغل وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية بالمصلحة (قيمة مضافة).

كما تم تكليف محمد ماهر مصطفى شحاتة مساعدا لرئيس مصلحة الضرائب بالاضافة إلى عمله الحالى رئيسا لمركز كبار ممولي المهن الحرة.