كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - وزير الرياضة بيهرج وعايزنا نستضيف بطولة الأمم الأفريقية .. طب إزاى

أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي، اليوم الأربعاء، رسميًا أن المغرب لن تتقدم بملفها للاتحاد الإفريقي، وتراجعت عن الترشح لاستضافة البطولة، وذلك في تصريحاته لقناة "الرياضية" المغربية. كان الاتحاد الإفريقي قد قرر سحب التنظيم من الكاميرون بعد عدم إنجاز الملاعب والمنشآت التي ستستضيف البطولة خلال الفترة المحددة.

فيما هرول البعض للزعم أن اتصالا قد جرى بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث إمكانية التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019، بعد إعلان المغرب عدم نيتها استضافة البطولة.

واتفق وزير الشباب والرياضة، مع «أبو ريدة» على قيام الأخير، بالتواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وإبلاغهم برغبة مصر في استضافة أمم إفريقيا.

العبارات السابقة عبارات تحشيشية لا جدال فى ذلك ، فكيف لنا أن نفكر فى تنظيم بطولة أمم أفريقيا ونحن لا نمتلك حاليا استادات تكفى للمباريات ، كيف لنا هذا واستاد القاهرة يعانى ولا نتوقع ان يعود للعمل قريبا .

كيف لنا هذا ومبارياتنا فى أغلبها تقام بدون جمهور أو بالحد الأدنى منهم .

كيف لنا هذا ولم يتم التباحث مع الجهات الأمنية حول تأمين الفرق المشاركة وتأمين التدريبات والتنقلات والمباريات .

الأمر ليس بتلك البساطة يا سادة