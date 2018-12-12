كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - الأردن: اعتقال ناشر ومحررة عقب نشر صورة مركبة للوحة العشاء الأخير

تم توقيف الناشر محمد الوكيل ومحررة في الموقع الإخباري في الأردن "أخبار الوكيل" في 10 كانون الأول/ ديسمبر لنشرهما صورة مركبة على صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بالموقع للوحة العشاء الأخير، والتي اعتبرت مسيئة للمسيحيين في الأردن. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج عنهما فوراً كما وحث قطاع الاعلام في الأردن على اتخاذ المزيد من الإجراءات للالتزام بأخلاقيات الصحافة.

وقد نشر موقع "أخبار الوكيل" على صفحة الفيسبوك الخاصة به يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر صورة مركبة من جدارية "ليوناردو دافنشي" "العشاء الأخير" ، والتي تصور وجبة عشاء السيد المسيح الأخيرة مع حوارييه قبل صلبه.

وتضمن الصورة التي نشرها موقع "أخبار الوكيل" إضافة صورة الطاهي التركي الشهير "نصرت كوكجة" واقفاً خلف السيد المسيح ويقوم بحركة رش الملح المعروفة.

وقد تمت إزالة الصورة بعد عشرات الاحتجاجات من القرّاء على الصورة ، والتي قالت أنها مسيئة لهم. ونشر موقع "أخبار الوكيل" بياناً اعتذر فيه قائلاً ان نشر الصورة كان خطأ من أحد موظفيه.

واتهم المدعي العام كل من الناشر والمحررة بالتحريض على الفتنة الطائفية والدينية.

وقال راكان السعايدة ، نقيب الصحفيين الاردنيين، في تصريح له لصحيفة جوردان تايمز المنشورة باللغة الإنجليزية: "إن إيذاء مشاعر الآخرين ليس حرية تعبير" مضيفًا بأن "النقابة تعارض الاعتقالات بسبب حرية التعبير".

وقال انطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "اننا نطالب المدعي العام بإلغاء أوامر الاعتقال وإسقاط التهم موجهة ضد "أخبار الوكيل" والعاملين فيه فوراً.

كما نذكّر قطاع الاعلام والصحفيين في الأردن بأهمية تعزيز الالتزام بحرية الصحافة وأخلاقياتها. وهذا يشمل العمل على يتضمن تشكيل جسم مستقل للتنظيم الذاتي للإعلام يشجع على تعزيز أخلاقيات المهنة وقادر على تلقي شكاوى من المواطنين المتضررين من نشر مواد اعلامية."