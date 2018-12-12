كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - موعد العرض الأول لـ"ورد مسموم" في الإسكندرية

تشهد سينما زاوية العرض الجماهيري الأول لفيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، في الإسكندرية، يوم السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يتواجد كل من المخرج أحمد فوزي صالح، ومدير التصوير ماجد نادر، بعد عرض الفيلم لفتح باب النقاش مع الجمهور حول الفيلم وأحداثه.

تدور أحداث "ورد مسموم" في 70 دقيقة عن الحياة اليومية التي تعيشها "تحية" عاملة النظافة التي تعيش في حي المدابغ مع أسرتها، ولا تملك شيء في الحياة سوى "صقر" شقيقها الذي ترفض أن يتركها ويسافر ليحسن من ظروف معيشته ظنًا منها أنه يجب عليه أن يرد الجميل ببقائه دائمًا بجوارها.

الفيلم مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشيطي "ورود سامة لصقر"، وهو من بطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري، وإخراج أحمد فوزي صالح، ويهتم بالحياة اليومية للمرأة العاملة في القاهرة، دون الحديث عن المعتاد والشائع من تحرش أو فقر وظروف اجتماعية سيئة.

فاز "ورد مسموم" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الإفريقية "طريفة" في إسبانيا، مايو الماضي، وأعلنت لجنة التحكيم في حيثياتها "أن الفيلم يتمتع بنظرة تسجيلية تقترب من الواقع، حين يظهر القوة التي تبذلها امرأة مقهورة"، كما حصد على جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الإفريقي الدولي في نيجيريا، منتصف نوفمبر الماضي،بالإضافة إلى حصده ثلاث جوائز، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين.