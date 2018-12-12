كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - مشاركة فعالة لمنتجات جنتي بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية - صور

تقديراً لدورها الفعال في النهوض بجودة المنتج المصري ، وما تقدمه من جودة متميزة بأسعار تنافسية، شارك مصنع جنتي بمنطقة الدويقة بالقاهرة، في فعاليات المعرض الأفريقى للتجارة البينية الذى ينظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK خلال الفترة من 11 – 17 ديسمبر 2018، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وكشف الدكتورعمرو فؤاد رئيس مجلس إدارة المصنع، عن أن تواجد منتجات جنتي بالمعرض وسط كوكبة من المنتجات المصرية المختارة، يُؤكد تميز إنتاج المصنع بأيدي مصرية ، وما تقدمه من عديد المنتجات القادرة علي المنافسة، والتي ترفع شعار "صُنع في مصر"، منوهة إلى أن منتجات المصنع تمتاز بالجودة والأسعار التنافسية على حد سواء.

وأوضح عمرو، منتجات مصنع جنتي ، تسعى من خلال مشاركتها بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية، إلى التصدير، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات محلية المنشأ، وذات جودة عالية، وتحمل شعار "صُنع في مصر"، وتحقيق الهدف الأسمى، وهو مبدأ الاستدامة لصالح الأسر الفقيرة في منطقة الدويقة ، من خلال تسويق تلك المنتجات وتصديرها للخارج، ما يؤدي لزيادة حجم الاستثمارات.

تستمر فعاليات المعرض الأفريقى للتجارة البينية على مدار ستة أيام، حيث تُختتم أعماله يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018، وتأتي أهمية هذا المعرض من خلال دوره الرامي لدعم وتنيشط التجارة البينية بين الدول الأفريقية من خلال توفير منصة تجارية عملاقة لعرض السلع والخدمات المختلفة، وإتاحة الفرص الاستثمارية. كما يُصاحب المعرض، العديد من الجلسات وورش العمل، لمناقشة المعوقات التى تواجهها عمليات التجارة البينية، والخروج بتوصيات فعالة لحل مثل هذه المشكلات، إضافة إلى استعراض برامج دعم وتمويل التجارة البينية الأفريقية من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وتُعد مشاركة مصنع جنتي بالمعرض، بمثابة شهادة نجاح وتقدير لدورها الفعال، كونها تأتي وسط حضور كل الدول الأفريقية وغيرها من دول العالم، حيث تقوم كل دولة بتنظيم جناحها بالشكل الذى يحقق أهداف مشاركتها ويمكنها من عرض صناعاتها بالشكل الذى تراه مناسبا، مع إتاحة الفرصة للشركات المشاركة بمفردها لعرض منتجاتها وخدماتها فى جميع القطاعات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمية، حيث يشهد المعرض، مشاركة أكثر من ألف عارض من أفريقيا والعالم، فضلاً عن أكثر من مائة ألف زائر من المستوردين والتجار وأصحاب الشركات والمصانع فى مصر وأفريقيا والعالم، الذين يترددون على المعرض لحضور فعالياته التي يُشارك بها رؤساء الدول الأفريقية، ووزراء التجارة والصناعة ومحافظى البنوك المركزية.

