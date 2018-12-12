كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - أوراسكوم توقع اتفاقًا نهائيًا لتطوير مشورع سكني متكامل في 6 أكتوبر

وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م على إتفاقية الشراكة النهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) لتطوير مشروع سكنى متكامل بمساحة 1.000 فدان (4.2 مليون متر مربع ) فى مدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة على أساس نظام المشاركة فى الإيرادات، وبذلك تكون حصة هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة 26% من إجمالى التحصيلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار 8 سنوات الأولى للمشروع.

من خلال هذة الإتفاقية، ستقوم شركة أوراسكوم للتنمية مصر بتنفيذ جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية وكذلك التسويق والبيع، وستساهم NUCA بالأرض وتوفير البنية التحتية الخارجية إلى حدود المشروع.

يقع المشروع فى مدينة السادس من أكتوبر بمنطقة غرب القاهرة ويبعد 10 دقائق فقط عن منطقة الشيخ زايد والتى تعتبر المحور الرئيسي لمدينة أكتوبر وعلى بعد دقيقتين من مول مصر. ومن المخطط أن يتضمن المشروع أكثر من 19.000 وحدة سكنية بمساحة بدائية (BUA) حوالى 3.2 مليون متر مربع ويبلغ إجمالى قيمة المبيعات العقارية المستهدفة للمشروع 77 مليار جنية مصرى تقريباً على مدار ثمانية سنوات ، ويعتبر المشروع مجتمع سكنى متكامل يتضمن وحدات سكنية تشمل فيلات وشقق سكنية بجانب الخدمات الرئيسية لإقامة مدينة متكاملة تشمل جميع الأنشطة تجارية وتعليمية وكذلك نادى رياضي ومراكز طبية وترفيهية.

بموجب هذه الإتفاقية تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) على إجمالى مدفوعات بقيمة 11.4 مليار جنية مصري على مدار 8 سنوات وحصة عبئية أساسية من المساحة البنائية (BUA) 130.000 متر مربع تسلم فى العام الثامن للمشروع، وبحساب صافى القيمة الحالية لإجمالى المدفوعات المستقبلية يبلغ سعر متر الأرض 1.580 جنية مصرى للمتر المربع، هذا وسوف تقوم الشركة بتسليم حصة عينية إضافة 150.000 متر مربع فى العامين التاسع والعاشر بالتساوى.

وقد علق خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر على التوقيع:

"يعد هذا التوقيع بمثابة خطوة هامة للمجموعات لتشهد اولى مشاريعها السكنية فى سوق العقارات الأولى فى مصر . نحن سعداء للغاية من نجاح تنفيذ إستراتيجية الشركة السابق الإعلان عنها فى عام 2016 . ويسعدني أن أشيد بمستوى الاهتمام والطلب من جانب العملاء والذى كان إيجابياً للغاية تجاوز حد توقعاتنا".