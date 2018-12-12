كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - خيرية البشلاوي: الفن لم يتعامل بجدية مع قضية الزيادة السكانية

أكدت الناقد السينمائية خيرية البشلاوي، ان الفن لم يتعامل بجدية مع مشكلة الزيادة السكانية فى مصر، وان جميع الأفلام القديمة التي تناولت تلك المشكلة كانت بشكل هامشي ، وان الفن الجميل الواقعي الصادق دائما ما يكون له تأثير قوي ويتحدث عنه الجميع.

وأضافت "البشلاوي" خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" وعلى قناة dmc.

أن الفن لم ينتج أفلاما نموذجيه تستعرض القضايا الواقعية بالشكل القوي الذي توجد عليه على أرض الواقع، وان الزيادة السكانية كانت تعتبر قنبلة موقوتة وانفجرت في مصر ، ولهذا يجب استخدام الوعي واستخدام الدين وتصليح المفاهيم المغلوطة.