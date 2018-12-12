كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - غدا.. خالد عجاج يطلق"صاروخ" على الراديو 9090

يحل غدا الخميس الفنان خالد عجاج ضيفا على الإذاعى فادى إبراهيم مقدم برنامج "الليلة عندك" على الرديو 9090. حيث سيكشف من خلال اللقاء أخر اخباره الفنية، وكواليس أغنيتة الجديدة "صاروخ" الذى سيطلقها غدا وحصريا على 9090، وهى من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي امير محروس. برنامج "الليلة عندك" يذاع فى الرابعة عصرا ولمدة ساعتين على الهواء.

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