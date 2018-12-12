كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - ورشة عمل عن مستجدات أدوات البحث العلمي "السايفال" بـ"طب الإسكندرية"

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل لاستعراض برنامج الـSciVal التابع لمؤسسة السيفير Elsevier، وذلك بكلية الطب بالمبنى الأكاديمي الجديد بمكتبة الكلية، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB.

حضر الورشة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الإسكندرية، وتم توفير أجهزة كمبيوتر لكافة المشاركين للتدريب على برنامج SCIVAL.

قال نائب الجامعة، إن ورشة العمل تأتي في إطار توفير كافة أدوات البحث العلمي للباحثين بالجامعة من خلال إعطائهم إحصاءات ومعلومات دقيقة باتجاهات البحث العلمي عالميا.

وأضاف أن "السايفال" تمكن الباحثين من الوصول للدوريات العالمية بأدواتها البحثية وإحصاءتها الدقيقة، نظرا لكونها أحد أهم منتجات شركة السيفير Elsevier وهو أداة تحليل بيانات بحثية يمكن من خلالها تحليل الأداء البحثي لمجموعة من الباحثين أو مؤسسات باستخدام مقاييس ومؤشرات مختلفة واكتشاف التعاون البحثي بين المؤسسات المختلفة أو المجموعات البحثية فضلا عن معرفة الاتجاهات البحثية الحديثة وتحديدا الاستراتيجيات البحثية للباحثين والمؤسسات.

وأشار إلى أن الورشة تهدف لإعداد كوادر في كل كلية ومعهد في الجامعة ليكونوا نواة لتعليم كافة فئات المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الباحثين.

وأكد أن السايفال يتيح إمكانية المقارنة بين باحث وباحث أو تخصص وتخصص أو جامعة وجامعة أو بلد وبلد آخر، كما أنه يسمح باكتشاف آفاق التعاون بين الجامعات وبعضها أو أي تعاون دولي، كما يتيح اكتشاف الموضوعات العلمية الحديثة والمجلات العلمية التي نستطيع النشر فيها.