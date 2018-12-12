كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - الأوبرا تحتفل بالكريسماس فى القاهرة والإسكندرية

تبدأ دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالاتها باعياد الكريسماس والعام الجديد حيث تنظم اربع حفلات بالقاهرة والاسكندرية لفرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمصاحبة كورال القاهرة الاحتفالى واوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى وإخراج هشام الطلى منها ثلاثة تقام على المسرح الكبير فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 13، 14 ديسمبر وحفل ماتينيه فى الثانية بعد ظهر الجمعة 14 ديسمبر ومساء الاحد 16 ديسمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

يتضمن برنامج الحفلات مجموعة من اشهر اغانى الكريسماس العالمية منها مركبة الجليد، فلتجلجل الاجراس، عيد ميلاد مجيد، هل تسمع ما أسمع، أول مايو، كل ما اطلبه من الكريسماس هو انت، سانتا كلوز سيأتي للمدينة، السلام على الأرض، لا ظلام بعد الآن، ستيلا دى لوتشي، يسوع الطفل، عندما تؤمن، أيا مؤمنون، هاليلويا، ليلة مقدسة، القديسة مريم، الجليد الأبيض ونتمنى لكم عيدًا سعيدًا.. اداء السوبرانو ايمان مصطفى - منى رفله - رشا طلعت - دينا اسكندر - جاكلين رفيق، الميتزوسوبرانو امينة خيرت - جولى فيظى، التينور وليد كريم - عمرو مدحت، الباريتون مصطفى محمد - الهامى امين، الباص رضا الوكيل.