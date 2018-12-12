كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - نهاية الشهر - جلسات استماع بشأن "التجارب السريرية" بالبرلمان

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل نصوص مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أبدى رئيس الجمهورية ملاحظات عليه: إن اللجنة قررت عقد جلسات استماع نهاية الشهر الجاري، مع المتخصصين والفنيين، وإخطار الوزرات المختصة من بينها وزارتى الصحة والتعليم العالى، والمراكز البحثية لاستطلاع رأيهم في المواد الـ"15" المعترض عليها، بالإضافة إلى المجلس الاستشارى للعلماء التابع لرئاسة الجمهورية والأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وأكد وكيل مجلس النواب، في تصريحات له عقب انتهاء أول اجتماع للجنة، اليوم، حرص اللجنة على الدراسة المستفيضة للمواد المعترض عليها،لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة في أعقاب جلسات الاستماع لصياغة المقترحات حول الـ(15) مادة من مشروع القانون، لضبط الصياغات النهائية قبل تسليم التقرير إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضها بالجلسة العامة للبرلمان.