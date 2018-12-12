كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - فرنسا تشارك وتدعم الإتفاق العالمي من أجل الهجرة

اعتمدت 162 دولة الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية إبّان مؤتمر مراكش الذي عُقد اليوم والذي شارك فيه سكرتير الدولة السيد جان باتيست لوموان ممثلًا فرنسا.

ودعمت فرنسا اعتماد هذا الاتفاق لأن الهجرة أمست اليوم ظاهرة عالمية يتعيّن على الدول التحكم بها في إطار تعاون دولي أكثر نجاعة بين بلدان المصدر والعبور والمقصد. ومن هذا المنظور، يتضمن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية مجموعة من الممارسات الجيدة التي يمكن للدول أن تستلهم منها بغية إدارة سياسة الهجرة الخاصة بها مع مراعاة متطلباتها الوطنية. وإن هذا الاتفاق غير الملزم هو بمثابة الإعلان الذي لا يترتب عليه البتة أي التزام قانوني، والذي لا يمنح المهاجرين أي حق جديد بل يذكّر بالحقوق الأساسية التي يتمتعون بها وفق ما حُددت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتماشيًا مع الموقف الفرنسي، يذكر هذا الاتفاق بخاصية صفة اللاجئ ويوضّح الفارق بين المهاجرين الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين. ويشدد على أن السيادة الوطنية تمثّل "المبدأ التوجيهي" الذي يتيح للدول ضمان مراقبة حدودها في ظل مراعاة التزاماتها الدولية. واستنادًا إلى ذلك، يدعو هذا الاتفاق الدول إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تفكيك قنوات الهجرة غير الشرعية وحثّ بلدان المصدر على ضمان مراقبة حدودها على نحو فاعل وتيسير عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم وإعادة اندماجهم فيها. كما يدعو الدول إلى المحافظة على قنوات الهجرة الشرعية وتعزيز اندماج المهاجرين الشرعيين في المجتمعات المضيفة. ويشدد الاتفاق أخيرًا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال زيادة الاستثمارات في سبيل تنمية بلدان المصدر والنهوض بالحوكمة السليمة فيها والأخذ في الاعتبار بروز أسباب جديدة تدفع إلى الهجرة كتغيّر المناخ على سبيل المثال.

وستواصل فرنسا، المتشبثة بقيمها والمتمسكة باحترام القانون والحريصة على نجاعة أعمالها، السعي إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال الهجرة.

- الأراضي الفلسطينية - محادثات السيد جان إيف لودريان مع السيد رياض المالكي (باريس، 7 كانون الأول/ديسمبر 2018)

استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان نظيره الفلسطيني السيد رياض المالكي في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018. وأجرى الوزيران محادثات بشأن الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، ولا سيما الحاجة الملحة إلى إعادة فتح أفق حقيقية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار المعايير الدولية المتفق عليها.

كما استعرضا الوضع في القدس والضفة الغربية وغزة. وأعرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية عن استيائه من استمرار أعمال الاستيطان التي تغذي العنف وتقوض مساعي التسوية السياسية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أعرب عن قلقه من حدة التوترات في غزة ومن الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكانها. ودعا نظيره إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين.

وتواصل فرنسا بعزم، إلى جانب شركائها والمجتمع الدولي بأسره، سعيها إلى تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن بجانب دولة إسرائيل ضمن الحدود المعترف بها دوليًا، على أن تكون القدس عاصمتهما. وستواصل مواكبة الجهود الرامية إلى إقامة تلك الدولة المستقبلية من خلال توطيد التعاون الثنائي.

ولهذه الغاية، أُبرِمَت اتفاقات هيكلية عدة بين الوزيرَين في ختام هذه المحادثات، وتتعلق بدعم المؤسسات الفلسطينية، والحوكمة المحلية والتعاون اللامركزي، وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعليم الشباب، والتنمية المحلية، والبيئة، وإدارة المياه.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

توقيع خارطة طريق مشتركة بشأن عمليات حفظ السلام الأفريقية (6 كانون الأول/ديسمبر 2018)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ترحب فرنسا بتوقيع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خارطة طريق مشتركة بشأن التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الأفريقية في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتعرب فرنسا عن سرورها إزاء تشغيل صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي وتمويله بمبلغ يصل إلى 73 مليون دولار من 44 دولة أفريقية.

وتشيد فرنسا أيضاً باعتماد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سياسات الاتحاد الأفريقي بشأن السلوك والانضباط، وبشأن منع أوجه الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتصدي لها في إطار عملياته الخاصة بحفظ السلام.

وتلبي عمليات حفظ السلام الأفريقية تلك، على النحو الملائم، حاجة مهمة على صعيدَي السلام والأمن في أفريقيا وتدل على إرادة الاتحاد الأفريقي بذل المزيد من الجهود في هذا المجال بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتؤكد هذه الإنجازات إتاحة فرصة لاعتماد مجلس الأمن قراراً طموحاً بشأن عمليات حفظ السلام الأفريقية المقبلة قبل نهاية العام، وتدل على إرادة الاتحاد الأفريقي بذل المزيد من الجهود في هذا المجال بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.