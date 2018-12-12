كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 08:12 مساءً - جامعة القاهرة تنظم غدا أول معرض لريادة الأعمال بالجامعات المصرية

تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور/محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة والسيد الأستاذ الدكتور/محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تنظم حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, أول معرض لريادة الأعمال (INSPIRE Expo) بجامعة القاهرة، وذلك يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر من الساعة 10 صباحاً وحتي الساعة 7 مساءاً أمام مبني كلية الاقتصاد و العلوم السياسية.

جدير بالذكر أن FEPS Business Incubator هي حاضنة الأعمال الأولى في الجامعات المصرية الحكومية داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي تهدف إلى دفع الشركات الناشئة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الوعي حول ريادة الأعمال بين الشباب، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال المصريين القادرين على توظيف المعرفة العلمية من أجل تأسيس شركاتهم الجديدة.

وسوف يشهد المعرض حضور الشركات الناشئة التي تخرجت من الدورة الأولي والشركات الناشئة المحتضنة حالياً في الدورة الثانية لبرنامج الاحتضان، لكي تستعرض ما تم تحقيقه منذ انضمامهم لبرنامج الاحتضان، وذلك لمساعدتهم على تسويق مشروعاتهم وأفكارهم ونماذج أعمالهم المبتكرة والإبداعية والتحقق من صحتها، وتوفير منصة التعلّم والبحث لمجتمع جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب للتواصل و التفاعل مع رواد الأعمال.

ومن ضمن الشركات الناشئة المتواجدة في معرض ريادة الاعمال, شركة " صنعلى “Sana3ly"وهو أول موبايل ابليكيشين يخدم الصناعة في حل مشاكل شراء قطع الغيار والماكينات للمصانع, شركة " XEMR.net" حيث أنتجت الشركة تطبيق "مودو". وهو تطبيق يساعد على الوصول الى أقرب دكتور, شركة "روبيا Rubia" هو مشروع يهدف الى اعادة احياء الحرف المحلية واليدوية المهددة بالاندثار, شركة "لقمة "Lo2ma" وهي منتج عبارة عن مفتاح حائط كهربي ذكي يمكن التحكم فيه عن بعد بإستخدام تطبيق هاتف ذكي سهل الإستخدام, شركة "خدماتكو" هى شركة ناشئة فى الأقاليم هدفها توفير خدمات الصيانة و التنظيف للمنازل, شركة " Green Fashion" هي شركة تقوم على جمع بقايا الأقمشة من مخلفات المصانع وورش النسيج وتحويلها إلى منتجات على الموضة, شركة “CuroTrip” وهي متخصصة في مجال السياحة العلاجية وتقدم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.

وتعمل الحاضنة على إنتاج الأبحاث العلمية التي يمكن تطبيقها مباشرة وتنفيذها من قبل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام المعرفة والخبرة العلمية الأكاديميين من خلال دورهم كموجهين وأعضاء في المجلس الاستشاري للحاضنة.

