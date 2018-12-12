مصممة أزياء: "الأوفر سايز" عملي ومتاح لأكثر من مقاس

قالت مصممة الأزياء نيفين صبحي، إن "ملابس الأوفر سايز عملية جدا ومتاحة لأكثر من مقاس"، مؤكدة أن تصميمات تلك النوعية من الملابس متاحة خلال الفترات المقبلة.

وأضافت صبحي، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على "قناة dmc"، أن اللون الأسمر في تصميمات الملابس عملي جدا، ومتاح لكل الأوقات، في الصباح للشغل وفي المساء للسهرات.

​