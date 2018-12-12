طبيب بيطري يوضح الفرق بين اللحوم الطازجة و"الحمير" و"الميتة"

أثارت واقعة الكشف عن حمير مذبوحة بمنطقة شبرا الخيمة قلق ومخاوف الكثيرين، وقدم الطبيب البيطري هاني أحمد، طريقة مختلفة لربة المنزل تسهل عليها طريقة التفرقة بين اللحوم الطازجة سواء البقري أو الجاموسي أو الضاني، وبين اللحم غير الصالح للأكل مثل لحم الحمير أو الكلاب.
وأكد هاني أن هناك طرقا عديدة لاكتشاف اللحم غير الصالح للأكل، وهو أن اللحوم الصالحة للأكل تتميز بلونها الأحمر الوردي أو الأحمر الطوبي، بينما لحم الحمير يتميز بلونه البنفسجي، وإذا ترك فترة من الزمن يصبح لونه أسود.
وأضاف هاني أن دهون اللحوم الصالحة للأكل تتميز بلونها الأصفر، أما لحم الحمير فدهنه قريب من اللون البرتقالي، كما أنه يتميز بطبيعته الزيتية، وتلاحظ عند السلق تظهر البقع الزيتية على المرق.
كما أن لحم الحمير يتميز برائحته النفاذة التي تشبه رائحه الصدأ، مضيفًا أنه يجب قطع شريحة منه قبل إعدادها للطهي، فإذا تغير لونها أو رائحتها فهي لحم غير صالح للأكل، بالإضافة إلى أن ملمسها يكون خشنا.
أما اللحم الميت يمكن معرفته بتركه في الماء فيظهر الدماء، كما أنه صعب الطهي، وشديد التماسك.
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