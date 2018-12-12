مراد مكرم: "المسيح والآخرون" فيلم تاريخي يوثق هذه الحقبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري، مراد مكرم، عن حقيقة تصنيف فيلمه الجديد "المسيح والآخرون" وما إذا كان دينيًا أم تاريخيًا، موضحًا أن الفيلم رغم أن إنتاجه من مصر بالإضافة إلى أبطاله، إلا أنه سيتم تصويره في دول أخرى لعدة أسباب.

وتحدث مكرم لـ "فوشيا" عن كيفية تناول الفيلم لقصة الرحلة المقدسة لسيدنا عيسى وأمه وهروبهما إلى مصر، مشيرًا إلى الدور الذي يجسده وأهم الشخصيات التي يتم التركيز عليها في العمل.

التفاصيل في الفيديو التالي: