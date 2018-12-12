بريطانية تتلقّى تهديداتٍ بالقتل بسبب وزنها الزائد.. وهكذا واجهت الأمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم تلقيها تهديدات بالقتل وتعرُّضها لحملات تنمّر وإيذاء نفسي كبيرة على مواقع الإنترنت المختلفة بسبب وزنها الزائد، إلا أن الفتاة الإنجليزية التي تدعى سييرا ميد البالغ وزنها حوالى 130 كيلو غرامًا، استطاعت أن تتحدّى هذا كله بتأكيدها على ضرورة نشر ثقافة "تقبل وزن الجسم" وعدم اهتزاز الثقة بالنفس.

وأشارت سييرا إلى أن قصتها لم تتسبّب في إثارة إحباطها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس كانت تتعامل معها بصورة غاية في الإيجابية، وأن ما ساعدها على ذلك هو أنها قابلت شخصًا أحبها كما هي، ما أشعرها بالثقة والسعادة وحبها لذاتها.

وواصلت سييرا بقولها "أشعر دومًا أني بدينة للغاية، ودائمًا ما أشعر بنظرة الناس لي طوال الوقت، ما كان يدفعني لارتداء ملابس فضفاضة وشفط بطني في محاولة لإخفاء وزني الزائد".

وأضافت "أحرص على تناول السلطة فقط بشكل رئيسي ودائمًا ما أحاول إثبات جدارتي بما أقوم به من حمل زائد في النشاطات البدنية التي أمارسها، لاسيما وأني أشعر بأني منبوذة تمامًا طوال الوقت، وأنا أتذكر أن بعض الأشخاص وصفوني بـ(الحوت) و(فرس النهر)، لكني كنت أواجه هذا كله بكل إصرار وتحدٍّ، خصوصًا بعد مشاهدتي سيدات أخريات أوزانهن مثل وزني ينشرنَ صورهن على "إنستغرام"، ما ساعدني على بدء تقبل وزني الزائد بكل ثقة في النفس".

وها هي سييرا تبادر هي الأخرى الآن بنشر صورها الشخصية بكل إيجابية على "إنستغرام" لكي تلهم غيرها من الفتيات زائدات الوزن على ضرورة تقبل أجسامهن وجمالهن الخاص.

وعلّقت هنا سييرا بقولها "الجاذبية كما الطيف، فليس هناك شكل واحد للجمال، وهذا شيء مهم للغاية، ويتعيّن على الجميع أن يتذكروه وأن يضعوه نصب أعينهم باستمرار".