سعد حمدان يكشف هوية الرابح ببرنامج "ديو المشاهير" بعد خروجه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سبّب خروج الممثل سعد حمدان من برنامج "ديو المشاهير" صدمةً لجمهوره، بعد إعلان النتيجة، ووضع حدّ لحلم محبيه بنيله اللقب.
وأخذت التعليقات المعترضة على هذه النتيجة طابع التشكيك بهذا القرار، خاصةً وأنهم يعتبرونه تعرّض للظلم الذي أخرجه من المنافسة، فضلًا عن أن المحسوبيات فرضت إزاحته لمآرب تخدم مشتركين آخرين وفق قول متابعيه.
الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل سعد حمدان، تحدّث فيه عن تفاصيل مشاركته في برنامج "ديو المشاهير"، بالإصافة إلى كشفه هوية الرابح بالبرنامج حسب توقعه.
التفاصيل عبر الفيديو التالي:
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