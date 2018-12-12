نجلاء بدر تكشف لـ"الخليج 365" عن سر رشاقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى:

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن إعجابها بالديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذي أقيم الإثنين في أحد فنادق القاهرة.

وقالت بـ"بدر"، إن "البحيري" يتميز بتصميماته الرائعة والفريدة، لافتة إلى أنها تكون سعيدة بارتدائها لفساتين لمصممين من تجاربهم الأولى في حياتهم.

وعن رشاقتها قالت "بدر" لـ"الخليج 365" على هامش الديفيله: "أنا عمري ما عملت رياضة، الأمر بالنسبة لي نفسي، وزنى بينزل أثناء انشغالي بأي عمل سينمائي، وبلخبط في الأكل وأنا في البيت".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في عرض الديفيليه، منهم نجوى فؤاد، وهالة صدقي، ورجاء الجداوي، وأمل رزق، وأروى جودة، ورانيا فريد شوقي، ولميس الحديدي، وفيفي عبده، ونهال عنبر، ومحمد رمضان وزوجته.

ويقدم البحيري كل عام ديفيليه سنوي يثير الجدل بتصميماته المميزة، والتي تجد اهتمامًا من متابعي آخر صيحات الموضة.