نجمات ومهتمون بالموضة يتحدثون لـ"الخليج 365" عن ديفيله هاني البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى:

أعرب عدد من النجمات والمهتمين بالموضة عن سعادتهم وإعجابهم بالديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذي أقيم الإثنين في أحد فنادق القاهرة.

وقال محمد الصغير مصفف الشعر العالمي: "مجموعة تصميمات رائعة بكل المقاييس، والبحيري له بصمة في عالم الموضة على مستوى العالم، وتنبأت له بالنجومية منذ أول يوم قابلته"، مضيفًا لـ"الخليج 365": "يوجد العديد من مصممي الأزياء الأكفاء في مصر، وكذلك مصففي الشعر، والميك أب أرتيست، الذين شرَّفوا بلدهم داخل وخارج مصر".

وقدّم مصفف الشعر العالمي نصيحة للعاملين في مجال الموضة، قبل أن يوضح أنّ الشعر الكاريه والقصير موضة الشعر الشتاء الحالي، قائلًا: "عليهم ببذل الجهد والسعي نحو التفوق واكتساب الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد"، مشيرا إلى سعادته كونه ضمن فريق عمل البحيري .

كما أشادت الإعلامية مفيدة شيحة بمجموعة تصميمات الديفيليه، واصفة البحيري بـ"نجم مصممي أزياء الوطن العربي" .

وقدمت شيحة نصيحة للسيدات وذلك خلال تصريحها لـ"الخليج 365" على هامش الديفيله، قائلة: "اهتمي بنفسك، وحبي نفسك، إنتي أهم من أي حد".

أما الفنانة نجلاء بدر على الرغم من إعجابها بالتصميمات المميزة لـ"البحيري" إلا أنها أعربت عن سعادتها بارتدائها لفساتين لمصممين كان هي المرة الأولى لهم.

وعن رشاقتها قالت "بدر": "أنا عمري ما عملت رياضة، الأمر بالنسبة لي نفسي، وزنى بينزل أثناء انشغالي بأي عمل سينمائي".

لم يختلف رأي جينا سلطان مصممة الأزياء عن ما سبقوها في الديفيله، قائلة: "أزياء هاني البحيري أكثر من رائعة"، موضحة أنّ الأسود هو لون الموضة هذه الشتاء، والفرو والريش والرسومات والنقوش البسيطة، تسيطر على تصميمات 2019.

أما الفنانة وفاء عامر فقات: "الديفليه رائع وأسعدنا مثل كل عام، وقالت الفنانة مادلين طبر: "فخورة جدا بهاني البحيري، والديفيليه يؤكد أن مصر بها نجوم ومصممين عالميين"، كما أعربت الفنانة أمل رزق عن سعادتها البالغة بالحضور، مشيرة إلى أن تصميماته تناسبها بجانب تصميم بهيج حسين التي تعتمد عليها في جميع المناسبات.

وقالت فاتن عجاج زوجة الفنان خالد عجاج لـ"الخليج 365": "حضرت أنا وخالد لتهنئة البحيري على الديفيليه، وهاني البحيري مصمم فستان حفل زفاف ابنتي مريم" .

ويقدم البحيري كل عام ديفيليه سنوي يثير الجدل بتصميماته المميزة، والتي تجد اهتمامًا من متابعي آخر صيحات الموضة.