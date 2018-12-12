أفضل عطور عام 2018... تعرفي إليها!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:23 مساءً - خلال عام 2018، أصدرت الدور العالمية العريقة كل على حدة، مجموعة من العطور الراقية والفخمة، والتي ترضي أذواق النساء كافة حول العالم. وقد كان لهذه العطور المميزة وقع كبير لدى مستخدميها، نظراً الى مزجها بين أجمل نغمات العطور وأكثرها رقة وتميزاً.

وفي ما يلي، سنقدم لك قائمة بأفضل العطور العالمية التي صدرت في عام 2018.



Carat

لقد استُلهم هذا العطر الفخم الصادر عن دار كارتييه من الماس والمجوهرات، بمعنى أنه أتى اسماً على مسمى Carat أي قيراط. صمم هذا العطر الأنيق Mathilde Laurent ليمنح المرأة طاقة وحيوية في الأيام التي تشعر خلال بالملل. إضافة الى ذلك، يتميز هذا العطر بعبوته الكريستاليّة الشفّافة الأنيقة. علماً أن تركيبته تعتمد في أساسي على الأزهار مثل الزنبق، اليلانج اليلانج، والنرجس.



Joy

يتميز عطر Joy من ديور برائحته الحادّة والمعتمدة على الحمضيات، والتي تبث فيك الإحساس بالسعادة والدفء أينما كنت. يرتكز هذا العطر في تركيبته على نغمات البرغموت، المندرين، الألدهيد، الورد، الياسمين، الفواكه الحمضيّة، خشب الصندل، خشب الأرز، وعشب البتشول.



L’Interdit Givenchy

إنه أحد أجمل العطور الصادرة عام 2018 وأكثرها أناقة ورقياً، وهو عطر شرقي – زهري بامتياز، إذ إن تركيبته ترتكز على نغمات البرغموت والكمثري والكرز الحامض مسك الروم وبراعم البرتقال والفل، إضافة الى الباتشولي ونجيل الهند والكاراميل والفانيلا... إنها روائح مثالية لا تقاوم.



Nomade

يلائم هذا العطر كثيراً الفتيات والشابات في شكل خاص، وذلك نظراً الى رائحته الناعمة والرقيقة، فهذا العطر من Chloé يعتمد في تركيبته على نغمات منعشة وخفيفة، وهي: البرقوق الأصفر، عطر الشيبر الزهري، الإفرينيا الخوخية والفريزيا الزهرية. فإذا كنت تميلين الى العطور الناعمة جداً والعذبة، فإن عطر Nomade مثالي لك، فهو سيشعرك بانتعاش لا مثيل له طوال النهار.



Because it’s you

هذا العطر الصادر عن دار Emporio Armani، سيجعلك مميزة أينما ذهبت. قد تعتقدين في البداية أنه عطر قوي وثقيل، نظراً الى احتوائه على الفانيلا والعنبر، إضافة الى التوت البري وزهر الليمون، لكن بعد وقت من استخدامه ستتحول رائحته القوية الى رائحتة آسرة ودافئة، مما سيزيدك جاذبية وجمالاً لا يقاومان.

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