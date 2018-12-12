قصات شعر جديدة للنساء... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:23 مساءً - إذا كنت على استعداد لتغيير قصة شعرك، فليس هناك وقت أفضل من الآن، لتجربة قصات شعر جديدة ومميزة. إضافة الى أن موسم الأعياد والاحتفالات قد اقترب كثيراً، ولا بد من أنك بحاجة الى تغيير اللوك الخاص بك وإضفاء التجدد على إطلالتك.

لكن قبل اتخاذ قرار قص شعرك، سنقدم لك قصات شعر نسائية جديدة مستوحاة من النجمات، لتختاري منها ما يعجبك.



قصة الكاريه المستقيمة

إذا كان شعرك طويلاً أو متوسط الطول، وتريدين إحداث نقلة نوعية على إطلالتك، فلا تترددي هذا الشتاء باعتماد قصة الكاريه المستقيمة على طريقة النجمة لوران كونراد Lauren Conrad، إذ إنها قصة شبابية وعصرية وستظهرك أصغر سناً.





قصة الديغراديه مع الغرة

إذا كنت تمتلكين شعراً خفيفاً وإنما طويلاً، وتريدين إظهاره أكثر كثافة، وفي الوقت نفسه ترغبين في الحفاظ على طوله، فإن قصة الديغراديه مع الغرة هي الخيار المثالي بالنسبة إليك، فاستوحيها من النجمة جيسيكا بيال Jessica Biel، وستحصلين على لوك عصري وجذاب.



قصة البوب مع الغرة

إن قصة البوب مع الغرة تعدّ خياراً رائعاً لذوات الشعر الناعم، إذ إنها تمنح شعرك أكثر كثافة وحجماً، لا سيما إن اعتمدتها بأسلوب النجمة كيري واتشنطن Kerry Washington، التي اختارت لها تسريحة الشعر المموج، فجاءت الطلة عصرية ومثالية.





قصة الشعر المدرج الطويل

إنها قصة رائجة في منتهى الجمال والأنوثة، فإذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً وترغبين في تجديد إطلالتك، مع ترك شعرك على طوله، ننصحك باعتماد قصة الشعر المدرج الطويل على طريقة عارضة الأزياء العالمية جيزيل بانديشن Gisele Bündchen، بحيث تقصين أطراف شعرك بشكل مدرج، من دون قص كمية كبيرة من الشعر.



قصة البيكسي

تعد قصة البيكسي إحدى أكثر قصات الشعر رواجاً، إلا أنها تحتاج منك الكثير من الجرأة لتستطيعي التخلي عن شعرك الطويل، لكنها في كل الأحوال ستمنحك لوكاً عصريا وشبابياً سيلفت الأنظار إليك. فإذا كنت من محبات قصة البيكسي، فاستوحيها من النجمة ميشيل ويليامز Michelle Williams.

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