ألوان مناكير تبيض اليد اختاريها حسب ذوقك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:23 مساءً - تبحث كل صبية عن ألوان مناكير تضيف لمسة متوهجة، خاصة الصبايا صاحبات البشرة العنبية اللاتي يمكنهن اعتماد درجات ألوان محددة تعمل على تبييض اليد.
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اللون الأحمر الصريح
قد تتعجب بعض الفتيات من اعتماد اللون الأحمر الصريح أو حتى الداكن مع البشرة الداكنة، إلا أن هذه الدرجات لا تبطل موضتها أبدًا، بل هي ملائمة للبشرة العنبية، يمكنك اعتمادها هذا الموسم للمسة أكثر دفئًا.
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اللون النيود البيج والروز
الألوان الفاتحة تضيف إضاءة للون بشرتك، اعتمديها بـ درجات النيود البيج والروز، وستلاحظين كم أن يديك تبدوان بلون فاتح.
هذه الدرجات يمكنك اعتمادها طوال الوقت دون ملل.
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اللون الأرجواني الدرجات الأرجوانية
سوف تكون مسيطرة هذا الشتاء على الكثير من الملابس، فلمَ لا تنسقين معها أظافر بنفس اللون تبدين فيها ببشرة فاتحة أكثر، وعصرية في الوقت نفسه.
الأخضر الفاتح من الدرجات المفضلة لدى الكثير من الصبايا، والقريبة من القلب أيضًا، وهي تناسب كل ألوان البشرة، لا سيما البشرة العنبية.
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