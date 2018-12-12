إطلالات ليندسي لوهان في 2018 .. كم مرة أثارت جدلا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:23 مساءً - أثارت النجمة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan الكثير من الجدل في العامين الماضيين، خاصة بأفكارها وبمدى اقترابها من العالم العربي والإسلامي، وانعكس ذلك على كثير من أزيائها، فقد لفتت الأنظار إليها عندما ظهرت بالبوركيني في 2017 الخاص بالمحجبات، وغيرها من الإطلالات المختلفة.

وفي 2018 كانت الأنظار مازالت ملتفتة إلى إطلالالتها المختلفة، التي جاء بعض منها له علاقة كبيرة ببعض أفكارها التي طرأ عليها كثير من التغيرات، والآخر أثار الكثير من الجدل لعودتها للشكل الطبيعي للأزياء مرة أخرى، ولكن في كلتا الحالتين كانت ليندسي لوهان محط جذب للجميع في 2018.

إطلالات ليندسي لوهان في 2018

في أسبوع الموضة الباريسي، حرصت النجمة العالمية ليندسي لوهان على حضور عرض أزياء دور سانت لوران Saint Laurent، وقد اختارت فستانا أسود بأكمام طويلة قصيرا، ضيقا من ناحية الخصر، بربطة العنق، نسقت معه شنطة وحذاء مدببا من نفس اللون، لإطلالة بدت هادئة وحيادية للغاية.

أما عن الكاجوال، فقد رصدتها عدسات الكاميرات بأحد الشوارع الباريسية وهي ترتدي سويت شيرت أبيض يكشف عن أكتافها، مع جينز واسع وسلسلة طويلة، لإطلالة بسيطة من خيار نجمة هوليودية.

كما اعتمدت خلال إحدى السهرات الليلية على إطلالة تتسم بنفس درجة البساطة حتى لا تلفت إليها الأنظار ربما، باعتماد بنطلون جلد عالي الخصر، وتيشرت أسود فقط، وما كسر حدة اللون هو شعرها الأحمر الكستنائي.

بينما عادت النجمة ليندسي لوهان إلى الإطلالات الجريئة بأحدث ظهور لها، عندما خضعت لجلسة تصوير لإحدى المجلات العالمية الشهيرة، اعتمدت فيها على إطلالات مستوحاة من أجواء باربي، بارتداء بليزر مفتوح من الصدر.

وكـ الفستان المنفوش الكلوش بخامة التول والدانتيل الشفافة المشكوكة بالتطريزات الفضية بالكامل، مع قفازات الستان، والشعر الأشقر، وطوق الشعر من الستان باللون البني.

بهذا الألبوم، إليك إطلالات مختلفة للنجمة ليندسي لوهان.. هل برأيك أثارت جدلا؟

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