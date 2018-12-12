ياسمين صبري اعتمدت هذا الفستان لتبدو بخصر أنحف .. وهؤلاء النجمات سبقنها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:23 مساءً - أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري خلال حفل مجلة فوغ العربية بفستان أنيق من تصميم أنطوان قارح، جاء الفستان من نسيج المخمل، باللون الأحمر التوتي.

وما عزز أناقته، هو اعتماد موديل الـ draping wrap أو ما يعني الكشاكش الملفوفة حول الخصر، و التي تعد طريقة أنيقة لإظهار البطن والخصر أكثر نحافة، مما ساهم في أن تبدو ياسمين صبري في هذه الإطلالة خصيصاً، بقوام ممشوق وأنثوي.ونجح الفستان في إخفاء أي عيوب أو بروز في القوام.



وتعد الإطلالة الأخيرة لـ ياسمين صبري خروجا من الأسلوب النمطي الذي اعتادت أن تظهر به في الآونة الأخيرة، حيث كررت الفساتين البراقة المطرزة بالكامل في عدة مناسبات فنية كبرى، كما أن اختيارها لتصميم الـ "الدرابيج" بهذه الطريقة يعكس ذكاءها في اختيار الأزياء المناسبة.