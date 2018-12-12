ياسمين صبري اعتمدت هذا الفستان لتبدو بخصر أنحف .. وهؤلاء النجمات سبقنها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:23 مساءً - أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري خلال حفل مجلة فوغ العربية بفستان أنيق من تصميم أنطوان قارح، جاء الفستان من نسيج المخمل، باللون الأحمر التوتي.
وما عزز أناقته، هو اعتماد موديل الـ draping wrap أو ما يعني الكشاكش الملفوفة حول الخصر، و التي تعد طريقة أنيقة لإظهار البطن والخصر أكثر نحافة، مما ساهم في أن تبدو ياسمين صبري في هذه الإطلالة خصيصاً، بقوام ممشوق وأنثوي.ونجح الفستان في إخفاء أي عيوب أو بروز في القوام.
وتعد الإطلالة الأخيرة لـ ياسمين صبري خروجا من الأسلوب النمطي الذي اعتادت أن تظهر به في الآونة الأخيرة، حيث كررت الفساتين البراقة المطرزة بالكامل في عدة مناسبات فنية كبرى، كما أن اختيارها لتصميم الـ "الدرابيج" بهذه الطريقة يعكس ذكاءها في اختيار الأزياء المناسبة.
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ياسمين صبري اعتادت اعتماد الحيّل لتبدو بخصر نحيف
قبل هذه الإطلالة مباشرة، كانت ياسمين صبري قد ظهرت في حفل علامة "كارتيير" معتمدة فستانا أبيض بتصميم قريب، حيث زُيّن بقصة ملفوفة على الخصر بكشاكش متتالية.
يميل قوام ياسمين صبري إلى الأكتاف العريضة و الأرداف الرفيعة، كما كانت في بدايتها تظهر بخصر بارز، لذلك، اعتادت تطبيق التصاميم التي تساعدها في أن تبدو أكثر نحافة، مثل اعتماد حزام في الخصر، أو الفساتين المصمّمة على شكل سترة متوسطة الطول، أو الفساتين والتنانير المنفوشة من الجزء السفلي.
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نجمات اعتمدن نفس الأسلوب ليظهرن أكثر نحافة
تصميم "الدرابينج" الملفوف على القوام وخاصة الخصر، أسلوب تعتمده كثير من النجمات للغرض نفسه.
ظهرت المطربة شيرين عبد الوهاب في أحدث حفلاتها بـ فستان توتي داكن، مزين بالجليتر الفضي، أما التصميم فجاء بنفس الطريقة، وبالطبع نجح في أن تبدو شيرين بخصر نحيف مقارنة بمنطقة الأرداف لديها.
أما إليسا فكانت قد أطلت بفستان مرجاني مضموم من الخصر بكسرات متتالية، والفستان نفسه ظهرت به عارضة الأزياء جيجي حديد من قبل.
أما المطربة أنغام، فتعتمد تصميم "الدريبنج" بشكل متكرر، لاسيما وأن منطقة الخصر لديها ليست نحيفة، لذلك ينجح هذا الأسلوب في إخفاء هذا العيب تماماً.
وننصحكِ باعتماد هذه الصيحة سواء كنتِ صاحبة خصر سمين أو لا، لأنها تعزز أنوثتكِ، وتزيد من إبراز منحنيات القوام.
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