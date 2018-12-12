موديلات قفطان مغربي على طريقة النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:23 مساءً - للـ قفاطين المغربية عشق خاص لدى الكثير من النجمات العربيات، ولا يقتصر الأمر فقط على النجمات من بلاد المغرب العربي، فما بين الحين والآخر نشاهد الكثير من موديلات القفطان المغربي والنجمات من مختلف دول العالم العربي يتألقن به، وإليك التفاصيل.

تميل المذيعة المصرية سالي عبد السلام إلى ارتداء الأزياء التي تحمل الطابع والطراز العربي بشكل عام، كـ القفطان باللون الأسود، مع التطريزات الذهبية بالخيوط اللامعة، اختارت معه فرد شعرها للوراء، مع إكسسوار الشعر الذهبي.

كما لفتنا ما اختارته الإعلامية علا الفارس من القفاطين المغربية بالموديل باللون الأخضر العشبي الداكن، بخامة الفيلفت الثقيلة، نسقت معه حذاء بكعب عالٍ مدبب، للمسة كلاسيكية فخمة.

أما مصممة الأزياء بسمة بوسيل، فقد اختارت الألوان الفاتحة المخملية من درجات الأبيض والأزرق الفاتح، مع خيوط الأورجانزا برسومات فلكلورية على الخصر، التي أضافت اللمسة العربية التي تزين القفاطين.

في المقابل، تعتمد المطربة أسماء المنور على القفاطين الفخمة، المزينة بالتطريزات بالكامل، كالتصميم من خامة الستان المطرز بالخرز الملون، مع الشراشيب، وحتى حزام الخصر جاء معدنيا ذهبيا مطرزا بالكامل، لإطلالة ملكية من الدرجة الأولى، أو كالقفطان باللون الأخضر العشبي الناعم، مع التطريزات الذهبية المثالية للأوقات الكلاسيكية.

بينما اعتمدت ميساء مغربي على القفطان المخملي المعرق بـ الورود المناسب لشخصيتها، مع الأكمام المنفوشة وحزام الخصر الرفيع من نفس لون القفطان الأبيض، نسقت معه حذاء فيلفت بالكعب العالي.

والآن اخبرينا من هي النجمة التي ارتدت القفطان بشكل أجمل؟.

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