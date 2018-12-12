كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - "الإلكترونيات المتقدمة" وشركة "هانيويل" توقعان اتفاقية تعاون مشترك

جدة، المملكة العربية السعودية، 12 ديسمبر، 2018 – وقعت شركة الالكترونيات المتقدمة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة هانيويل العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HON) على هامش "المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية 2018"، الذي عُقد في فندق الريتز - كارلتون، جدة ، وذلك تعزيزاً لشراكتهما الاستراتيجية في مجال تطوير حلول الأبنية والمدن الذكية وحماية البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية.

وكانت "شركة الإلكترونيات المتقدمة" قد وقعت مذكرة تفاهم سابقة مع شركة هانيويل العالمية لبحث إمكانية التطبيق المحلي لمجموعة من تقنيات وأنظمة هانيويل، وذلك خلال "منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي" في شهر مارس الماضي عام 2018.

وبهذه المناسبة قال المهندس/ ماجد الرفاعي، نائب الرئيس لقطاع الطاقة والمرافق الخدمية لدى "شركة الإلكترونيات المتقدمة": "ستتيح هذه الاتفاقية لـ "شركة الإلكترونيات المتقدمة" وهانيويل الاستفادة من الخبرة العالمية والمعرفة المحلية في تطوير حلول جديدة للأبنية والمدن الذكية في المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلع قدماً لإرساء تعاون استراتيجي طويل أمد يسهم في دعم عمليات التنمية المستقبلية في المملكة، مؤكداً أن الاتفاقية تتماشى مع مضامين وأهداف الرؤية 2030وتطلعات الشركة، كما أنها تسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وتواكب خطوات المملكة العربية السعودية التي قطعت شوطاً بعيداً في هذا المجال ."

وقد أعلن "المركز السعودي لكفاءة الطاقة" في وقت سابق من هذا العام أن قطاع المباني يشكل 80% من الطاقة المستهلكة في المملكة، حيث تستهلك أجهزة التكييف نسبة 50% من الطاقة الكهربائية في المباني. حيث تتجه حكومة المملكة والمؤسسات السعودية نحو الاستثمار في مبادرات ومشاريع جديدة، تقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة والاستدامة في مجال الطاقة.

وكشفت المملكة العربية السعودية عن خطط كبرى لبناء مدن ذكية مستدامة مثل "نيوم"، مشروع المدينة العملاق التي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع مصر والأردن، حيث سيعتمد المشروع على الطاقة المتجددة بشكل كامل.

وتعمل هانيويل و"شركة الإلكترونيات المتقدمة" حالياً على إعداد خطط التعاون الاستراتيجي طويل الأمد فيما بينهما، بهدف تطوير فرص عمل جديدة تتيح إنشاء الأبنية والمدن الذكية في المملكة، الأمر الذي يدعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أولت اهتماماً كبيراً بالتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

وقال مزيان غاوي، المدير العام الإقليمي لشركة "هانيويل بيلدينج سوليوشنز" في المملكة العربية السعودية: "نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع "شركة الإلكترونيات المتقدمة"، والتي تشكل خطوة هامة في مجال دعم تطوير الأبنية والمدن الذكية في المملكة، ونرى بأن مذكرة التفاهم بيننا ستسهم أيضاً في دعم أهداف الرؤية طويلة الأمد للمملكة، والمتمثلة في زيادة مستوى الكفاءة والاستدامة في مجال الطاقة، خاصة وأن ما يقارب 50% من منتجات ’هانيويل‘ ترتبط بجانب كفاءة الطاقة.

وأضاف: "كما أننا نقدم حلولاً تركز على تحويل المباني إلى ممتلكات أكثر ذكاءً واتصالاً وأماناً، ومن هنا، فإن هذه الشراكة ستتيح لنا تعزيز عملنا في مجال دعم المشاريع الكبرى في المنطقة وتهدف الى تحسين الاستدامة وإنشاء أبنية ومدن أكثر ذكاءً."