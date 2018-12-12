كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - دبليو سفن وورلدوايد شريك الإتصال الإستراتيجي لمؤتمر أمن المعلومات السادس

الرياض:

أوضح الرئيس التنفيذي لمؤتمر فيرتشوبورت (VirtuPort) لحلول أمن المعلومات السادس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 المهندس سامر عمر، أن W7Worldwide للدراسات والإستشارات الإعلامية كانت الشريك الاستراتيجي للاتصال والإعلام للمؤتمر.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤتمر فيرتشوبورت (VirtuPort)، أن W7Worldwide تتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني والأمن المعلوماتي والشركات التكنولوجية، لذا وقع الاختيار عليها لإدارة الصورة الذهنية الإعلامية للمؤتمر الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 7 من نوفمبر الماضي.

أشرفت W7Worldwide على إدارة الصورة الذهنية والسمعة للنسخة السادسة من مؤتمر أمن المعلومات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 2018 وكانت من ضمن ادوات التواصل للوصول للجمهور المستهدف (إدارة المحتوى، إدارة منصات التواصل الاجتماعي، إدارة المركز الاعلامي للحدث، إدارة العلاقات الإعلامية المحلية والدولية).

وكما تشير W7Worldwide إلى أن نجاحها يكمن في بناء جسور التواصل بين الشركات وجمهورها المستهدف، من خلال إيصال الرسائل بطريقة عملية ومنهجية ومؤثرة تضمن إحداث التأثير المطلوب، كما برز اسمها كوكالة سعودية مستقلة تملك الريادة في عالم الإستشارات الإستراتيجية والإعلامية.

كما أن أكثر ما ميزها عن غيرها من الوكالات قدرتها على بناء أكثر الجسور قوةً ومتانة، من خلال عنصر التخصص بهدف استدامة العلاقات التواصلية، وإدارة الصورة الذهنية والسمعة الإيجابية بأساليب مبتكرة ونوعية.

وتمتلك W7Worldwide خبرة متراكمة في مجال الاستشارات الاستراتيجية، حيث قدمت خدماتها الإستشارية لعدد كبير من القطاعات الحكومية والخاصة تزيد عن 15 عاما. كما أن لديها معادلة المعرفة العالمية والمحلية لسوق المملكة العربية السعودية، لخدمة عملاءها في مجالات الأبحاث والدراسات المتخصصة، والعلاقات العامة، وإدارة الصورة الذهنية للأفراد والشركات، والشبكات الاجتماعية، والابداع والتصميم، وتطوير المواقع والحلول التكنولوجية.