كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - آحدث المشروعات في دبي : غرفة لتكسير الأشياء وممارسة الجنون

أمسية السيدات على طريقة ذا سماش روم

غرفة التحطيم تقدم أمسية خاصة للسيدات ولكن بشكل غير معتاد

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: إذا كنت تعتقدين أن أمسية السيدات تدور حول الذهاب إلى مطعم ما أو احتساء مشروب مع صديقاتك في لاونج فاخر فننصحك بالتفكير مرة أخرى حيث تقدّم غرفة التحطيم The Smash Room والتي تعتبر الحل المثالي للتغلب على التوتر، أمسية خاصة بالسيدات لتقضين وقت يريحك من جميع ضغوط الحياة.

إذا كنت تبحثين عن شيء لتحطيمه والتنفيس عن غضبك بعد العمل والتخلص من ضغوط المواعيد المتراكمة والاجتماعات التي لا تنتهي، فإن غرفة التحطيم ستكون ملعبك كل إثنين ابتداءً من الساعة 6 مساءً. تقدم للسيدات عرض خاص بخصم إضافي بنسبة 25٪ على أي أدوات إضافية ترغبن بتحطيمها وتكسيرها. كما لا تقتصر التجربة على التحطيم فحسب فيمكن للسيدات أيضاً الرقص والقفز والصراخ وإطلاق العنان للشخصية الكامنة بداخلهن.

وبمناسبة إطلاق أمسية السيدات يقول إبراهيم أبو دياك، الشريك المؤسس لغرفة التحطيم سماش روم: "أمسية السيدات في سماش روم هي تجربة أبعد من تلك التقليدية في المدينة والتي تتسم بارتداء أجمل ما لديهن والخروج إلى مطعم أو لاونج اعتيادي، غرفة التحطيم هي المكان المثالي لأن تكون الفتاة على طبيعتها بالكامل والتنفيس عن الإجهاد والتوتر المتراكم وفي الوقت نفسه قضاء وقت ممتع مع الصديقات التي يشاركن شيء واحد وهو التحطيم!"

يمكن للزوار أن يجلبوا أدواتهم الخاصة التي يرغبوا بتحطيمها داخل سماش روم أو يمكنهم الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأدوات والقطع المتوافرة لهم لتحطيمها.

لمزيد من المعلومات حول الباقات والعروض وكيفية الحجز ، يرجى زيارة https://www.thesmashroom.ae