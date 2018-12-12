كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - سائق شاحنة متهور يدهس راكب دراجة نارية -فيديو

وثقت كاميرا المراقبة لقطات مروعة للحظة دهس سائق شاحنة متهور، راكب دراجة نارية في أحد شوارع الصين. أظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع لايف ليك، سائق الشاحنة وهو ينحرف بها دون أن ينظر في المرآة، حيث كان يقود شخص دراجته النارية ويقترب من الشاحنة ليتم دهسه بطريقة مروعة.

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