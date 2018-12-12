كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - مش الداخلية - الرقابة الإدارية تضبط 2 كيلو من مخدر الآيس

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الآيس واردة من تركيا عن طريق البريد السريع، وذلك بعد التنسيق واستصدار الأذون اللازمة من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة.

ويأتي ذلك استكمالا لواقعة ضبط هيئة الرقابة الإدارية، لشبكة دولية للاتجار بالبشر واستغلالهم في أعمال الدعارة وجلب وترويج المخدرات.

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