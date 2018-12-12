كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - تجديد حبس سائق ذبح شابا لسرقة توك توك بالقليوبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالشروع في قتل طفل وسرقة "توك توك" منه بالإكراه وطعنه في رقبته أسفل الطريق الدائري بمنطقة أبوالغيط بالقناطر الخيرية.

واعترف المتهم تفصيليا بارتكابه الواقعة قائلا إنه قام باستقلال "التوك توك" قيادة المجني عليه وتوجها لعزبة الزيتون، ثم طلب منه التوجه لشراء مخدر مخدر الاستروكس من احدى المناطق بالوراق بمحافظة الجيزة فرفض

وتابع: "طلبت منه التوجه بجوار الطريق الدائري وأثناء عبوره نفق أسفل الدائري بالقرب من منطقة أبوالغيط أخرجت مطواه وطلب منه ترك التوك توك ومع مقاومته أصبته واستوليت على التوك توك وهربت وتخلصت من السلاح"

وتلقى المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، إشارة من المستشفى بوصول "أدهم.م.ف" سائق توك توك مصابا بجرح قطعي بالرقبة والحنجرة والاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعه المدعو باسم "ع.ع" (31 سنة-سائق)، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيلا إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضي المعارضات 15 يوما.