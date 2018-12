كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - فرنسا تطلق موقعاً إلكترونياً باللغة العربية

· تطوير نطاق باللغة العربية لجميع المسافرين الناطقين بالعربية والذين يمكنهم الآن الاستفادة من الموقع الإلكتروني المحلي ، وتوفير محتوى ملائم للمساعدة في الاستعداد لرحلة رائعة.

· الموقع الإلكتروني الجديد المتوفر باللغة العربية: "France.fr" تم تصميمه لإلهام الزائرين وحثهم بشكل مباشر على السفر والاستمتاع بتجارب رائعة عند الذهاب لفرنسا وزيارة مناطقها.

مصر، 12 ديسمبر 2018 - يسر الوكالة الوطنية الفرنسية لتطوير السياحة "أتوفرانس" الإعلان عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد France.fr، وهو موقع رسمي باللغة العربية يختص بكل المعلومات عن فرنسا كوجهة للسفر.

ففي إطار السعي لتحقيق الهدف المنشود الخاص بجذب 100 مليون سائح لفرنسا بحلول عام 2020، تم تطوير نسخة باللغة العربية من هذا الموقع الإلكتروني لجذب اهتمام المنطقة وزيادة تردد مواطنيها على فرنسا.

يراعي موقع France.fr التوافق الكلي مع المسافرين الشرق أوسطيين. فنجد أن محتوى الموقع يأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية والتقاليد. وقد تم حالياً توفير منصات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي لإلهام المتابعين وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم. ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد بكونه سهل الاستخدام ومتطور للتوافق مع الأجهزة المحمولة حيث يتضمن محتوى وبيانات عن السياحة في فرنسا وعن الفنادق والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها فضلا عن معلومات عن الجانب الثقافي والتراث والفعاليات والمتاحف.

وأوضح السيد كريم مكاشيرا المدير الإقليمي لوكالة أتوفرانس في الشرق الأوسط قائلا: "يعد الابتكار الرقمي محور مبادراتنا التسويقية، وقد قمنا بالتركيز بشكل خاص على تصميم المحتوى وانتقاء المعلومات وتوزيع المحتوى الخاص بفرنسا بعدة لغات لضمان التواصل الحقيقي مع جميع الأشخاص على مستوى العالم. ومن ثم يهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى تعزيز صورة فرنسا كمقصد سياحي وتحسين ترتيبها كمقصد سياحي رئيسي للمسافرين العرب".

وتشمل الخواص الرئيسية للموقع الإلكتروني الجديد الروابط التالية:

1- خطط لسفرك (Before you Set off): هذا القسم مخصص كلياً للمعلومات الخاصة بالسفر والتي تتضمن إجراءات الجمارك والتأشيرة ووسائل الانتقال والإقامة والموقع الجغرافي والمناخ والكثير من المعلومات العملية.

2- الأنشطة (Things to do): يستطيع متابعي الموقع التعرف على المواقع الثقافية المتميزة المتاحة للزيارة مثل رحلات تسلق القمم والجولات الرومانسية أو الرحلات البحرية العائلية.

3- الوجهات (Places to go): يختص هذا القسم في الموقع الإلكتروني بإرشاد المسافرين للأماكن الكثيرة المتنوعة التي يمكن زيارتها مثل قمة مون بلان بجبال الألب ومناطق نورماندي وبروفانس وفاليه دي لوار إلى جانب معلومات متنوعة عن باريس وصولا إلى تاهيتي. ويقدم الموقع معلومات عن أكثر من ثلاثين مقصد سياحي جاهز للاستكشاف.

4- الآن في فرنسا (Happening now in France): تختص هذه الصفحة بنشر أخبار المهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية والفعاليات الرئيسية المنعقدة على مستوى فرنسا بالكامل وذلك بهدف تسليط الضوء على وجود أنشطة دائمة في البلاد. ومن ثم فهي صفحة هامة للزائرين الذين يمكنهم التأكد من الأنشطة المقامة وإدراجها ببرنامج زيارتهم.

5- خريطة تفاعلية (Interactive map): يتضمن الموقع الإلكتروني حالياً خريطة تفاعلية بتصميم متجاوب لتوفير تجربة تصفح ثرية على المنصة.

وأضاف السيد ميكاشيرا قائلا: "يسعدنا تقديم نطاق بلغة محلية لجميع المسافرين الناطقين باللغة العربية الذين يمكنهم حالياً الاستفادة من منصة محلية وتقدم لهم محتويات ذات معلومات تفصيلية أكثر لمساعدتهم على إعداد رحلة متميزة".

وسعياً لتحسين تجربة المستخدم، سيقوم مطورو الموقع الإلكتروني بالاجتماع لدراسة ردود أفعال المستخدمين لإجراء تحسين مستمر وتحديث الموقع. كما ستتضمن التحديثات إضافة محتويات جديدة خاصة بهذا السوق وتشمل التسوق والأطعمة الحلال وأماكن الإقامة الفاخرة وأكثر من ذلك.