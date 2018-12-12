كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - على مساحة 10 الاف متر وبمشاركة دولية - مؤتمر ومعرض " الصلب المصرى " ينطلق مارس القادم

تنطلق في القاهرة، فعاليات مؤتمر ومعرض "الصلب المصري" السنوي العاشر، في مارس القادم، بحضور الاتحاد العربي للحديد والصلب، وكبار منتجى الحديد في مصر، ويضم أجنحة دولية من ألمانيا والسعودية والأمارات والهند والصين، لمناقشة دور المشروعات القومية فى نمو قطاع الصلب و المشكلات التى تواجه المصنعيين الوطنيين وكيفية التغلب عليها.

وقال المهندس أحمد مجاهد رئيس الشركة العربية الألمانية للمعارض، إن المعرض سيقام على مساحة 10 الاف متر، ويضم جناحاً للدول الأفريقية.

أضاف "مجاهد" في تصريحات صحفية، أن صناعة الصلب من الصناعات الاستراتيجية التى تساهم فى الدخل القومى، وأنه من المقرر استضافة كبار مستوردي الحديد الأفارقة، لبحث زياده الاعتماد على الحديد المصرى و معوقات تصديره.