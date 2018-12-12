كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - محلل ليبي: المسالة الأمنية فى الانتخابات الليبية مهم للغاية

قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، إن المبلغ الذي تطالب به المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا وهو 40 مليون دينار ليبي، مبالغ فيه جدًا ويدور حوله الكثير من الشبهات، مشيرًا أن المسالة الأمنية فى الانتخابات الليبية أهم شيء فى الاستفتاء على الدستور.

وأضاف بلقاسم، مع الإعلامية سهام عبد القادر، عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، المسألة الأمنية تثير الكثير من الهواجس لدي السياسيين الليبيين الآن ويبدوأن الأمر من الصعب تحقيقه الآن، مشيرًا أن مشروع قانون الاستفتاء مهدد بالطعن أمام المحكمة العليا، بسبب أن مجلس النواب عندما أصدرة كان هناك أخطاء أثناء إصداره وفيه شبه كبيرة جدًا .

وأوضح أن هناك دعوة قضائية لإبطال قانون الاستفتاء، مشيرًا أنه يجب أن يتخذ كل اجراءاته وتعديلاته على الدستور مع المجلس الأعلى للدولة حتى لا يمكن تعطيلة من المجلس الأعلى للدولة.

وتعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتوفير الميزانية اللازمة لدعم المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدد السراج على ضرورة تجنيب قوانين الاستفتاء أي مشاكل قانونية تعيق تنفيذ الاستحقاقات المهمة.