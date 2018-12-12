كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - عامل يقتل زوجته ويفشل فى الانتحار

طعن عامل زوجته بالسكين، وقتلها وحاول الانتحار بالبساتين، وانتقلت قوة أمنية لفحص الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا بوجود قتيلة ومصاب داخل شقة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن عاملًا طعن زوجته بسبب خلافات زوجية، ولقت مصرعها متأثرة بإصابتها، ثم حاول الانتحار طعنا بالسكين، وتم نقله فى حالة حرجة إلى أحد المستشفيات.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.