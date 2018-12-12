كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - "اتصالات" تطلق خدمة تأمين المنازل لمشتركي eLife لأول مرة في الدولة

أبوظبي، 12 ديسمبر 2018: أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق خدمة " تأمين المنازل" لكافة مشتركي eLife كخيار إضافي لتأمين كافة مستلزمات المنزل مقابل 10 دراهم شهرياً، شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وتقدّم خدمة " تأمين المنازل " الجديدة تغطية تصل إلى 50 ألف درهم لمشتركي eLife ، الأمر الذي يوفر لهم الحماية الكاملة لمحتوياتهم المنزلية مقابل 120 درهماً سنوياً، في حين تتوفر ذات الخدمة بتكلفة تفوق الـ 300 درهم سنوياً في السوق المحلي مقارنة مع السعر المُخفّض السنوي الذي توفره "اتصالات"، مما يعني أن باقة "الحماية المنزلية" ستُوفر ما نسبته 50% من التكلفة الاعتيادية، كما يمكن لمشتركي هذه الخدمة التأمينية الجديدة دفع قيمة التأمين السنوية على أقساط شهرية مُيسرة، كما أنها لا تتطلب أي مسح ولا حد أدنى من الالتزام.

وبهذه المناسبة، صّرح جوناثون هيسوم، نائب الرئيس للخدمات المنزلية في "اتصالات" قائلاً: "يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة تأكيداً على حرص اتصالات المستمر في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة بما يسهم في إثراء تجربة العملاء الشاملة، معرباً عن سعادته بإتاحة خدمة "تأمين المنازل" بأقل تكلفة في الدولة لتكون بذلك في متناول الجميع. كما أضاف هيسوم: "أن خطوات الاشتراك في خدمة "تأمين المنازل" سريعة وسهلة للغاية، حيث يمكن لمشتركي eLife الاتصال بالرقم المجاني800101 أو زيارة أحد منافذ البيع التابعة لـ اتصالات، وسيتم الاشتراك بالخدمة بصورة فورية، والحيلولة دون القلق على المحتويات المنزلية في حالة وقوع أي طارئ".

يُذكر أن خدمة التأمين الجديدة التي تُقدمها "اتصالات" تأتي بالشراكة مع شركة الاتحاد للتأمين، وتغطي تأمين كافة محتويات المنزل مثل الأثاث والتجهيزات والملابس والإلكترونيات ضد الحريق والفيضان والأضرار العرضية وحتى السرقات، بالإضافة الى تغطية تكلفة استرجاع أي مستندات خاصة مفقودة من المنزل بما في ذلك المستندات التي تخص العمالة المنزلية، وتشمل الخدمة التأمينية أيضاً تغطية نفقات السكن البديل المؤقت في حالة تعرض المنزل لأي حادثة تجعله غير مؤهلاً للسكن، وذلك لفترة أقصاها 15 يوماً بعد الحادثة.

بإمكان مشتركي "اتصالات" الاطلاع على تفاصيل خدمة " تأمين المنازل " في فواتيرهم الشهرية. وتتم تغطية تكاليف التسوية للتأمين بكل سهولة، حيث يقوم مشترك eLife بذكر رقم الملف التأميني وتقديم أحدث فاتورة لخدمة eLife لشركة الاتحاد للتأمين للبدء في عملية التسوية.