كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - تجديد حبس 7 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في النيل بالمعادي

قرّر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 7 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في النيل بكورنيش المعادى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة، بتشريح جثة الضحية لبيان ملابسات الحادث وظروف وأمرت بدفنه وكان الأهالي عثروا بمنطقة المعادي على جثة شاب طافية على حافة نهر النيل بالقرب من منطقة طره وتم إخطار رجال مباحث قسم شرطة المعادي.

ودلّت التحريات على نشوب مشاجرة بشارع مصر حلوان الزراعي بسبب محاولة المجني عليه سرقة سيارة ملاكي إلا أن 7 شباب من أهالي المنطقة أمسكوا به وضربوه حتى الموت وألقوا جثته بالنيل.