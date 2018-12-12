كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - مكافحة الإدمان: 7.7% من طلاب الثانوية العامة يتعاطون المخدرات

قال هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان؛ إن المسح الميداني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف أن نسبة التدخين بين طلاب الثانوية العامة بلغت 12.8%، وفيما بلغت نسبة تعاطي المخدرات بينهم 7.7%.

وأضاف «جمعة» خلال حديثه لفضائية «Ten»، أن نسبة تعاطي الكحوليات بين الطلاب وصلت لـ8.3%، بعد إجراء المسح في 13 محافظة ممثلة للأقاليم الجغرافية المختلفة، وإطلاق حملة «خدعوك فقالوا» في 3 آلاف مدرسة، لتوعية 500 ألف طالب بمخاطر التدخين والمخدرات.