كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - الخطوات اللازمة لتظيف اللاب توب من الأوساخ والأتربة

مثل أي أداة نستخدمها كل يوم، فإن أجهزة الكمبيوتر واللاب توب يتراكم عليها الغبار والأوساخ. لذلك متى آخر مرة قمت فيها بتنظيف جهازك؟

لاشك أن استخدام جهاز كمبيوتر نظيف خاليا من اللطخات على الشاشة ولوحة المفاتيح تلمع من النظافة، سيجعلك تقع في غرام جهازك مرة أخرى، لكن هذه العملية تحتاج إلى مهارة وسرعة في الأداء.

أولا :

لا تحتاج إلى الكثير من الأدوات لتنظيف جهاز الكمبيوتر، فقط تحتاج أربعة أشياء وهي: كحول أيزوبروبيل، قطن طبي للمسح، قماش مايكروفايبر، عبوة هواء مضغوط. ويفضل استخدام هذا النوع من الكحول لأنه لا يضر بالمكونات الداخلية للجهاز.

ثانيا:

ابدأ من الداخل، بمجرد جمع الأدوات حان الوقت لبدء تنظيف الجزء الداخلي من الكمبيوتر، فلا تبدأ بتنظيف الشاشة لأنه سينتهي بك الأمر بتنظيفها مرة أخرى بعد استخدام الهواء المضغوط.

لذا في هذه الخطوة قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر، وإلغاء توصيل أي كابل طاقة وإزالة البطارية إذا كان يسهل إزالتها، ثم ابدأ بتفريغ الهواء في فتحات الجهاز من بعيد، في هذه الخطوة من المهم أن تقوم بتفريغ الهواء بشكل متقطع ، لأن تفريغ الهواء لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في تراكم الرطوبة داخل الجهاز وقد يضر بالمروحة. تذكر أن الهدف هو منع تراكم الغبار بمرور الوقت، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الكمبيوتر.

وفي حالة ترك الأتربة والغبار لفترة طويلة دون تنظيف يستحسن الاستعانة بورشة لإصلاح أجهزة الكمبيوتر لتنظيف الجهاز بعمق.

ثالثا:

يأتي بعد ذلك الجزء الممتع الذي يجعل جهازك يتألق ويلمع مرة أخرى وهو تنظيف الكمبيوتر من الخارج.

نقوم بسحب قطعة القماش المصنوعة من الفايبر وسكب قطرات من الكحول ونبدأ بمسح سطح الجهاز، وقد تحتاج لاستخدام القطن الطبي لتنظيف لوحة المفاتيح والمساحة الصغيرة بينهما.

قد تحتاج إلى تنفيذ هذه الخطوة عدة مرات حتى تتأكد من نظافة لوحة المفاتيح، لكن بمجرد الانتهاء ستلاحظ اختلافا كبيرا على جهازك.

رابعا:

أما الشاشة، فقد تحتاج إلى مسحها بقطعة قماش فايبر جافة، ولكن إذا كنت في حاجة إلى قدر كبير من النظافة، فإن القليل من الماء قد يساعد في إزالة البقع والأتربة.

وبعض الشركات المصنعة مثل ديل ولينوفو، تقول إنه يمكن خلط كحول الأيزوبروبيل والماء إذا لزم الأمر، فقد تجنب المنظفات المنزلية التي تحتوي على مواد كيميائية مثل الأمونيا.

خامسا:

التخلص من الروائح الكريهة، لنفترض أنك ما زلت تعاني من رائحة كريهة بعد اتباع هذه الخطوات خصوصا أجهزة المدخنين أو محبي الحيوانات.

لذا أفضل مزيل طبيعي للروائح هو الفحم، يمكنك إغلاق جهاز الكمبيوتر المحمول ووضعه في حقيبة أو صندوق قابل للإغلاق مع قطعة فحم لمدة 24 ساعة.

أو يمكنك وضع اللاب توب في كيس نفايات كبير وتغليفه بجريدة مع التأكد عدم تعرض صفحات الجريدة لدخان السجائر أو الحيوانات ثم قم بإغلاق الكيس واتركه طوال الليل وستفاجأ بامتصاص الجريدة رائحة الدخان.

وكخطوة أخيرة، يمكنك استخدام الفانيلا للتخلص من أي روائح كريهة لللاب توب، فقد قم بوضع اللاب توب في كيس قمامة مع اثنين أو ثلاث كرات من القطن بعد تعطيرها بقطرات الفانيلا، قم أغلق الكيس واتركه أطول فترة ممكنة.