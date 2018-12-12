كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - عاجل .. تصريح خطير من البدري فرغلي بشأن مقابلة السيسي لاصحاب المعاشات
البدري فرغلي
عاجل .. تصريح خطير من البدري فرغلي بشأن مقابلة السيسي لاصحاب المعاشات
عاجل .. تصريح خطير من البدري فرغلي بشأن مقابلة السيسي لاصحاب المعاشات
عاجل .. تصريح خطير من البدري فرغلي بشأن مقابلة السيسي لاصحاب المعاشات
اكد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ان الرئيس السيسي يستمع دائمًا للشباب، لكننا تخطينا مرحلة الشباب في المؤتمرات التي تعقد كل فترة ، فلماذا لا يسمع لاصحاب المعاشات عن طريق عمل مؤتمر لها ، فنحن أكبر شرائح المجتمع المصري لاننا نمثل 40% .
واشار فرغلي في تصريحات صحفية له انه يؤيد بقوة دعوات البعض من اصحاب المعاشات المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم مؤتمر لهم على غرار مؤتمر الشباب؛ لبحث مشاكلهم.
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