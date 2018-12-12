كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - العليا للحج تحدد 227 تأشيرة عمرة لكل شركة توثق عقودها

قال أحمد البكري، عضو غرفة شركات السياحة، إن اللجنة العليا للحج والعمرة حددت 227 تأشيرة عمرة لكل شركة وثقت عقودها مع وزارة السياحة، ووزارة الحج السعودي، وحصلت على خطاب الضمان.

وأضاف «البكري»، أن التأشيرات التي حددتها اللجنة العليا للحج والعمرة لم تشمل حصة شهر رمضان والمحددة بـ100 ألف تأشيرة، تُوَزَّع على جميع الشركات التي وثقت عقودها مع وزارة السياحة.

يذكر أن اللجنة العليا للحج والعمرة أغلقت أمس الأول، الإثنين، باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة، بإجمالي 1753 شركة وثقت عقودها للعمل بالموسم، على أن توزع اللجنة العليا للحج والعمرة إجمالي التأشيرات المخصصة للموسم، والمقدرة بـ500 ألف تأشيرة، على جميع الشركات التي وثقت عقودها بالتساوي.