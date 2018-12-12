كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - قواعد لإبهار الرجال محبي الإتيكيت - فيديو
نشر موقع برايت سايد مقطع فيديو يعرض بعض قواعد الإتيكيت، التي يجب على النساء اتباعها، لإثارة إعجاب الرجال المهتمين بتلك القواعد.
١- لا تشربي آخر ما يتبقى في كوب المشروب.
٢-لإخراج كيس الشاي من الكوب اضغطي عليه بالملعقة واسحبيه للخارج، بدلا من غمسه عدة مرات للأعلى والأسفل.
٣- استخدمي الملعقة أسفل الشوكة لتناول المكرونة بشكل أفضل.
٤- إن كانت حقيبتك ضخمة لا تضعيها على الطاولة.
٥-لا تضعي ساقا أعلى الأخرى خلال الجلوس.
٦- لا تنشغلي بهاتفك والأفضل وضعه في حقيبتك.
٧- امسكي الكأس من الأسفل ولا تتركي أحمر شفاهك على حافته.
٨-لا تقلبي الشاي بصوت مرتفع.
٩-لا تصلحي مكياجك على الطاولة بل في الحمام.
١٠- ضعي المنشفة على أرجلك لا رقبتك.
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