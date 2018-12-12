كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - قواعد لإبهار الرجال محبي الإتيكيت - فيديو

نشر موقع برايت سايد مقطع فيديو يعرض بعض قواعد الإتيكيت، التي يجب على النساء اتباعها، لإثارة إعجاب الرجال المهتمين بتلك القواعد.

١- لا تشربي آخر ما يتبقى في كوب المشروب.

٢-لإخراج كيس الشاي من الكوب اضغطي عليه بالملعقة واسحبيه للخارج، بدلا من غمسه عدة مرات للأعلى والأسفل.

٣- استخدمي الملعقة أسفل الشوكة لتناول المكرونة بشكل أفضل.

٤- إن كانت حقيبتك ضخمة لا تضعيها على الطاولة.

٥-لا تضعي ساقا أعلى الأخرى خلال الجلوس.

٦- لا تنشغلي بهاتفك والأفضل وضعه في حقيبتك.

٧- امسكي الكأس من الأسفل ولا تتركي أحمر شفاهك على حافته.

٨-لا تقلبي الشاي بصوت مرتفع.

٩-لا تصلحي مكياجك على الطاولة بل في الحمام.

١٠- ضعي المنشفة على أرجلك لا رقبتك.