كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - أم تحول شعر طفلتها إلى شجرة كريسماس - فيديو

حولت سيدة شعر طفلتها إلى شجرة كريسماس، باستخدام زجاجة بلاستيكية. أظهر مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من مليون و٦٠٠ ألف مشاهده، منذ نشره عبر فيس بوك، الأم وهي تحول شعر طفلتها إلى شجرة كريسماس بكل سهولة، حيث وضعت زجاجة فوق رأس الأخيرة، وراحت تمشط شعرها بالتساوي حول الزجاجة، ثم وضعت الزينة الملونة والأنوار لتتحول رأس الطفلة إلى شجرة رائعة.

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