كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - شاب مستهتر يعتدى على مشردين نائمين في الشارع - فيديو

أغرى مجموعة من الأصدقاء شابا لإلحاق الأذى بمشردين دون سبب واضح، من أجل الحصول على بعض المرح.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت كاميرا مراقبة أحد شوارع كينجستون هال البريطانية، وقوف الأصدقاء وأحدهم يصور الشاب وهو يقترب من خيمة نائما بها اثنان من المشردين ثم قفز أعلاهما بلا رحمة.

تراجع الشاب وهو يترنح بينما يضحك ثم انطلق مع أصدقائه بلا مبالاة، لكن الشرطة تطالب بأى معلومات توصل إليهم، مع الإشارة إلى عدم إصابة المشردين بأذى.