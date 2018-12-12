كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 06:55 مساءً - امرأة غاضبة ترمي فتاة صغيرة في حفرة بعد شجار مع ابنها

ألقت امرأة غاضبة طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة في حفرة للكرة، وذلك بعد أن نشب شجار على اللعب بين الطفلة الصغيرة وطفلها.

الفيديو الصادم الذي بثته قناةCCTV أوضح نشوب شجار بين طفل وطفلة في عمر العام، وقام الطفل بالاستنجاد بأمه التي سارعت إليه على الفور، التي قامت بحملها والقائها في حفر كبيرة مخصصة للعب الكرة.

والدة الفتاة الصغيرة أتصلت بالشرطة بمجرد وصولها إلى المكان، حيث أصيبت الفتاة الصغيرة بخدوش في مناطق عديدة من جسدها.